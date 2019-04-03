"محليه النواب" تبدأ مناقشة 18طلب إحاطة بشأن مشكلات الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

انطلقت فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية، الدكتور كمال جاد؛ لمناقشة 18 طلب إحاطة متعلقة بمشاكل وقضايا مختلفة في المحافظة ومراكزها وقراها.

وتضمنت المناقشات طلبات إحاطة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من عمل المطبات الصناعية العشوائية والتعدي على الطرق العامة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري أو التابعة للمحليات أو ملك وزارة الري أو حتى الطرق بين الأراضي الزراعية، وبشأن عدم توافر عدد كاف من دورات المياه العامة داخل المدن والقرى وعلى الطرق العامة، ومشكلة تعرض طريق المنصورة ـ السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، لسرقة أسلاك ولمبات الإنارة من الأعمدة أكثر من مرة، مما إلى الظلام الشديد، فضلا عن وجود نحو 800 عامود على الجانبين بلا أسلاك أو لمبات إنارة، مما يعد إهدارا للمال العام.

كما يتناول الاجتماع مناقشة مشكلة سوء حالة وانهيارات في بعض الطرق بالمحافظة، ووقف أعمال الإحلال والتجديد لسور السكة الحديد الذي تمت إزالته بمسافة 1000 متر داخل مدينة السنبلاوين، والمطالبة بإنشاء 4 مواقف لقرى السنبلاوين في مداخل المدينة للقضاء على مواقف سيارات الأجرة العشوائية، وسرعة إنشاء قرية الصيادين على شاطىء بحيرة المنزلة، وفقا للخطة الموضوعة من قبل رئاسة الجمهورية بتطوير وتطهير بحيرات مصر الشمالية ومنها بحيرة المنزلة، تعويضا للصيادين المتضريين من إزالة منازلهم لتوسعة الطريق وتطهير البحيرة.

كما تناقش اللجنة مشكلة تعرض بعض المواطنين بقرية الزريقى بالنسبلاوين للحبس لعدم حسم تبعية أراضى وضد اليد المبنى عليها منازلهم منذ أكثر من 50 عاما.​