وزيرة السياحة تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها البلغارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بنيكولينا انجيلكوفا وزيرة السياحة البلغارية؛ لبحث سبل التعاون في مجال السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.‬‬‬

وحسب بيان، الأربعاء، أكدت المشاط، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، لافتة إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في مجال السياحة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019‬ التي تعقد خلال الفتـرة من 2 إلى 4 أبريل الجاري بمدينة إشبيلية بإسبانيا.

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تناول اللقاء الحديث عن زيارة رئيس بلغاريا إلى مصر في مارس الماضي، والتي استقبله فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من أهم نتائجها الاعلان عن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى زيارة الرئيس البلغاري لمنطقة آثار الهرم، وقلعة صلاح الدين والمتحف المصري بالتحرير.

وتحدث الطرفان عن مذكرة التفاهم التي تم إعدادها بين وزارة السياحة مصر ووزارة السياحة ببلغاريا والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو القطاع السياحي في كلا البلدين من خلال تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والتاريخية والشاطئية وغيرها من الأنماط السياحية.

ومن جانبها وجهت وزيرة السياحة البلغارية دعوة للدكتورة رانيا المشاط لحضور ملتقى الاستثمار الذى سيتم عقده في بلغاريا في مايو المقبل، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم المشار إليها خلال هذا الملتقى.