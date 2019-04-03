ضبط ميكانيكي لبيعه أدوية مهربة ومجهولة المصدر ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، ميكانيكي لقيامه بالترويج وبيع أدوية مهربة، ومجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد.

كانت رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (فني ميكانيكي- مقيم ببورسعيد) بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك)، وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن بورسعيد والجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وعثر بحوزته على (39 عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة "علاجية فيتامينات، تخسيس، منشطات" مجهولة المصدر).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ، وقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لترويج وبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الاستفادة مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.