سقوط صاحب شركة هارب من 125 حكما قضائيا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقب ملاحقات أمنية استمرت بضعه أشهر، سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، صاحب شركة هارب من 125 حكما قضائيا بالمنوفية.

كانت أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام تردد (مالك شركة للطوب الطفلي - مُقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية ) (والصادر ضده 125حكم في قضايا تبديد ، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 97 سنة حبس ، وكفالات بلغت 250 ألف جنيه ، وغرامات بلغت 20 ألف جنيه) على محل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية على فترات متباعدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين، وبخاصة متعددي الأحكام.