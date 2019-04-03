القبض على موظف بالإصلاح الزراعي في سوهاج أثناء تقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة، القبض على موظف بمديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج، أثناء تقاضيه رشوة لإنهاء إجراءات شراء قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغًا من أحد المواطنين حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة، ضد أحد موظفي إدارة أملاك الدولة بمديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وطلب لنفسه مبلغ مالي قدره (30 ألف جنيه) على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات شراء وتقنين ملكية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة - كائنة بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ، بالإضافة لتحديد موعد ومكان لاستلام مبلغ الرشوة المُتفق عليه، حيث أسفرت التحريات عن صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، أثناء تقاضيه مبلغ مالي من إجمالي المبلغ المتفق عليه على سبيل الرشوة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأنه طلب وأخذ من الشاكي مبلغ 10 آلاف جنيه من إجمالي المبلغ المتفق عليه على سبيل الرشوة، لإنهاء إجراءات شراء وتقنين ملكية قطعة الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.