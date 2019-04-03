"نبيلة" تطلب الخلع: "قالي إنه فنان وطلع بيرقص في المهرجانات "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

" شوفته بيرقص على المهرجانات الشعبية في فيديو على تليفون صاحبتي"، بهذه الكلمات بررت الزوجة العشرينية تواجدها داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعدما قامت برفع دعوى قضائية ضده، تطالب فيها بخلعه.

تقول" نبيلة. س" في دعواها: تعرفت على زوجي من خلال حضوري مناسبة خاصة ببعض الأصدقاء، وقتها علمت بدخوله مجال الفن، تحدث معي حوالي 7 أشهر، ولم أعلم تفاصيله بالكامل، وبعدها تقدم لخطبتي، ولم يمر إلا القليل وتم الزفاف، وانتقلنا لعش الزوجية، الزواج استمر سنة ونصفًا، بدون أطفال.

وتابعت: "خلال فترة زواجنا حاولت أتفهم طبيعة زوجي الذي لا يتحدث معي نهائيا عن عمله الذي يعود منه منتصف الليل، لكنه كان يتهرب مني بمكالماته الهاتفية الكثيرة، حسيته غريب عني طوال فترة زواجي منه، وعلى طول بيغير شكله وكل أسبوع ينزل يجيب هدوم جديدة غير الأسبوع إلا قبله، وكلما طالبته بالذهاب معه يتهرب بوجود شباب غريبة معه بالسيارة.

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تضيف "نبيلة": وفي إحدى المرات قررت مصارحته بما في داخلي عن عدم رغبتي في المعيشة معه بتلك الوضع، وأعطيته فرصة لتغيير نفسه وأسلوبه ومعرفته بأن المال ليس كل شيء، بالفعل تكلمنا ووافق زوجي على ما قلته، وتغيرت طريقته في المعاملة أسبوعا، حتى ذهبت لحضور مناسبة خاصة لبعض الأصدقاء، وتقابلت بكل أصحابي البنات اللاتي لم أرهن منذ التخرج.

تابعت: "تحدثنا سويا ولم يعرفن زوجي من قبل فقررت أن يقمن بزيارتي بالمنزل للتعرف عليه وتوطيد العلاقة بيننا من جديد لتغيير وضع حياتي والانشغال معهن وبالصدفة الغريبة رأت إحداهن صورته على هاتفي فقالت "أعرفه كان في حفلة بيرقص مع بتوع المهرجانات، بعدها اندهشت، وقمت بتكذيبها".

تختتم الزوجة: "بعد مرور يومين من تلك المشاجرة التي دارت مع صديقتي، قامت بإرسال الفيديو الذي يقوم فيه زوجي بالرقص على المهرجات على الواتس الخاص، لم أتحدث معه، لكن ذهبت لمنزل أسرتي، وقمت بعرض الفيديو على والدي، علم زوجي بعدها واستشاط غضبًا قائلاً: إنتي ناقصك حاجة ملكيش دعوة بشغلانتي، طالبته بالطلاق رفض".

ولم يكن أمامي إلا محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضده للخلاص منه، برقم 3353 لسنة 2018، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.