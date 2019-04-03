القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة بأسيوط والسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارعين بأسيوط طرف خصومة ثأرية وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر، وكذا اثنين العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط وقطاع الأمن المركزي شن، حملة أمنية مكبرة استهدفت مركز شرطة البداري بأسيوط أسفرت عن ضبط (مزارعين ينتميان لعائلة مرتبطة بخصومة ثأرية مع عائلة أخرى)، وعثر بحوزتهما على (2) بندقية آلية، طبنجة، (10) خزينة، (207) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق متصل تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما في قضيتي مخدرات ) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" على نطاق واسع ، متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارتهما غير المشروعة وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، 750 جرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.