مصر | ضبط تاجري "كيف" وبحوزتهما 210 كيلو مخدرات بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجري "كيف" وبحوزتهما 210 كيلو مخدرات بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم ثان أكتوبر من القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 210 كيلوجرامات من المخدرات بأكتوبر، وتحرر محضر من المباحث بالواقعة وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث قسم ثان أكتوبر بقيام شخصين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة.

وتمكن ضباط الادارة من ضبطهما وبحوزتهما 210 كيلوجرامات من أنواع من المخدرات وتولت نيابة ثان أكتوبر التحقيق.

