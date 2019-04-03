مصر | تفاصيل جديدة في واقعة قتل سائق وحرقه على يد صديقه بالمقطم

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كشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفه برئاسة المستشار شادى المهدي، تفاصيل جديدة في واقعة قتل سائق وحرقه على يد صديقه بجبل بالمقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من منتج سينمائي يفيد أنه أثناء توجهه لمعاينة مغارة في منطقة الجبل بالمقطم، لتصوير أحد المسلسلات وبوصوله للمغارة بالطريق القادم من المقطم لصلاح سالم، وجد منزل عبارة عن منحدر جبلي وتجويف في باطن الجبل وعثر على جثة لأحد الأشخاص وأبلغ الأجهزة الأمنية.

وتبين من تحريات المباحث أن المغارة يتردد عليها الأفراد لتعاطي المخدرات والنوم فيها وقررت النيابة فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالطرف المحيطة وفحص بلاغات المفقودبن والتحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة.

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وتبين من معاينة النيابة لمكان الواقعة أنه وجد جثة متفحمة أسفل سجادة غير واضحة المعالم باستثناء أحد الجوارب غير متفحم وجد في ملابس الضحية أوراق بها اسم أحد الأشخاص وعليها رقم تليفون وتم التوصل لصاحبه، والذي استشهد أن الملابس تعود لأحد الأشخاص في المنطقة متغيب منذ أسبوع وهو مصطفى عباس، وشهرته مصطفى الأسود.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة متفحمة بالكامل وملفوفة في سجادة متفحمة أيضا، وملقاه في منطقة نائية في منطقة المقطم، وغير واضحة معالمها أو الجروح الموجودة بالجسم.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه سيء السمعة ومعروف عنه تعاطيه للمراد المخدرات وأنه شاذ جنسيا وتبين أن المنطقة شهدت مشاجرة عنيفه معه ومع شخص يدعى أحمد كاوتش بسبب علاقاتهم الشاذة.