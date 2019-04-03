مصر | ورشة "دور العدالة الجنائية في مواجهة التعاطي" تناقش قضايا الإدمان من منظور حقوقي

وتناقش جلسة اليوم قضايا الإدمان المخدرة من منظور حقوقي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وطبيعة مريض الأدمان وكيفية التعرف علي المدمن.

كما تتناول مناقشة جرائم المخدرات وعلاقتها بجرائم غسل الأموال، جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل امس ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، وتستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.

وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على أهمية هذه الورشه والموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وادمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة لافتًا أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن.



كما أنها تأتى في اطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلًا للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.

