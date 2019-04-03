مصر | النيابة تستعجل تحريات المباحث في سرقة موتوسكيل أمين شرطة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تحريات المباحث في سرقة موتوسكيل أمين شرطة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حلوان تحريات المباحث، حول واقعه عاطلين سرقا موتوسيكل أمين شرطة بدائرة قسم المعصرة.

وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما اكتشف الأمين "محمد.ا"، من قوة قسم شرطة المعصرة، سرقة دراجته البخارية من داخل مدينة الضباط.



وكشفت تحريات مباحث قسم المعصرة، عن تحديد هوية المتهمين بسرقة الدراجة البخارية، وتبين أنهما عاطلان يقيمان بمنطقة عرب غنيم، حلوان.



وبإخطار رئيس مباحث حلوان، خرجت قوة أمنية وتم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.