مصر | تاجر مخدرات يرمي 200 طربة حشيش بطريق "إسكندرية-مطروح" عقب ملاحقة الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاجر مخدرات يرمي 200 طربة حشيش بطريق "إسكندرية-مطروح" عقب ملاحقة الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت أجهزة الأمن، 200 طربة من الحشيش المخدر كانت بحوزة عاطل فر هاربا بطريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش، مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى (29 كيلو جرام) كانت بحوزة المتهم، والذى تمكن من الهرب حال تواجده بطريق (الإسكندرية مطروح) الساحلى بدائرة قسم شرطة أول العامرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

