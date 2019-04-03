مصر | القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة بأسيوط و"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة بأسيوط و"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض مزارعين بأسيوط طرف خصومة ثأرية وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر، كذا اثنين العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأسيوط وقطاع الأمن المركزى شن، حملة أمنية مكبرة إستهدفت مركز شرطة البدارى بأسيوط أسفرت عن ضبط (مزارعين ينتميان لعائلة مرتبطة بخصومة ثأرية مع عائلة أخرى).

وعثر بحوزتهما على (2) بندقية آلية، طبنجة، (10) خزينة، (207) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية سبق إتهامهما فى قضيتى مخدرات ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" على نطاق واسع، متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارتهما

غير المشروعة وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، 750 جرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.