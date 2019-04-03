مصر | "الأمن العام" يضبط مالك شركة هارب من 97 سنة سجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط مالك شركة هارب من 97 سنة سجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط مالك شركة للطوب الطفلي هارب من 125 حكم في قضايا تبديد.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، تردد (مالك شركة للطوب الطفلى - مُقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية ) (والصادر ضده عدد 125حكم فى قضايا تبديد، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 97 سنة حبس، وكفالات بلغت 250 ألف جنيه، وغرامات بلغت 20 ألف جنيه) على محل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية على فترات متباعدة عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.