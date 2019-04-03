مصر | النيابة تأمر بسرعة التحريات في انفجار ماسورة غاز بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة التحريات في انفجار ماسورة غاز بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقل فريق من نيابة الزاوية الحمراء، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل محامي عام شمال القاهرة، لمعاينة انهيار عقار عقب انفجار ماسورة غاز، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء، فعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وعربات الإسعاف؛ لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.
وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل؛ بسبب انفجار ماسورة غاز، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6إخرين وجاري مباشرة التحقيقات.