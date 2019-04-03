مصر | النيابة تأمر بسرعة التحريات في انفجار ماسورة غاز بالزاوية الحمراء

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء، فعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وعربات الإسعاف؛ لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل؛ بسبب انفجار ماسورة غاز، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6إخرين وجاري مباشرة التحقيقات.