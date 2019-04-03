مصر | ضبط ميكانيكي لبيعه أدوية مهربة ومجهولة المصدر ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ميكانيكي لبيعه أدوية مهربة ومجهولة المصدر ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن، ميكانيكي؛ لقيامه بالترويج وبيع أدوية مهربة ومجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعى ببورسعيد.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (فنى ميكانيكى - مقيم ببورسعيد) بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن بورسعيد والجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وعثر بحوزته على (39 عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة "علاجية فيتامينات، تخسيس، منشطات" مجهولة المصدر)، بمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها؛ لترويج وبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الاستفادة ماديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

