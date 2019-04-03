مصر | ضبط 29163 قضية تموينية متنوعة خلال شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 29163 قضية تموينية متنوعة خلال شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت تلك الحملات خلال شهر مارس عن ضبط (29163) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (389) قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (21017 إسطوانة بوتاجاز).

ضبط (143) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (9957605 لتر "سولار - بنزين").

ضبط (406) قضية دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (1314،152 طن دقيق).

ضبط (6483) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط (522) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط (1516) قضية فى مجال الغش الغذائى.

ضبط (776) قضية فى مجال الغش التجارى.

ضبط (16980) قضية فى مجال المحلات العامة.

ضبط (835) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (345،211 طن لحوم – 46،615 طن أسماك).

ضبط (699) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ضبط خلالها (387858 عبوة سجائر).

ضبط (219) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

