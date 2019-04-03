مصر | ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص بالقاهرة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها.

وأكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام المدير المسئول عن إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة، وبرفقته بعض المجنى عليهم، وبحوزته (5 جوازات سفر بأسماء المجني عليهم، 2000 إستمارة بأسماء أشخاص مختلفة) وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم بالإتفاق معهم على دفع مبلغ مالى (30 ألف جنيه) مقابل توفير فرصة عمل لهم بالخارج، وإستلامه مبلغ (200 جنيه) من كل منهم على أن يتم تسديد باقى المبلغ عقب الحصول على تأشيرة السفر، وبمواجهة المتهم إعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.