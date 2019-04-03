مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعd في مصرع مواطن بالزواية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعd في مصرع مواطن بالزواية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة مواطن انهار منزل عليه بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.

