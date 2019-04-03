مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعd في مصرع مواطن بالزواية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعd في مصرع مواطن بالزواية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة مواطن انهار منزل عليه بمنطقة الزاوية الحمراء.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.
وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.
وتبين مصرع شخص وأصيب 6 آخرين، إثر انهيار عقار سكني في الزاوية الحمراء. لتلقي العلاج اللازم.
وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة حرر محضر بالواقعة وجاري مباشرة التحقيقات.
وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة حرر محضر بالواقعة وجاري مباشرة التحقيقات.