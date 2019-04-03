مصر | مالك صيدلية أراد قضاء "ليلة حمراء" مع سيدتين فانقلبت لسرقة بالإكراه بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالك صيدلية أراد قضاء "ليلة حمراء" مع سيدتين فانقلبت لسرقة بالإكراه بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إنقاذ مواطن من التعرض للسرقة بالإكراه وضبط الجناة.

ووردت معلومات الأجهزة البحث الجنائى بالجيزة تفيد قيام (عدد ثلاثة أشخاص) أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا بين طيات ملابسه، ترجلوا من سيارة ملاكي مطموسة الأرقام وصعدوا إلى إحدى الشقق السكنية بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام.



وعلى الفور تم الإنتقال للشقة المشار إليها وبالفحص تبين تواجد (مالك صيدلية – سن 49 – ومقيم بالعباسية "مقيد اليدين")، وأمكن ضبط خمسة أشخاص (ثلاثة عاطلين وربتى منزل سبق ضبط إحداهن فى قضية سرقة منزل - مقيمين جميعًا بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبحوزتهم (طبنجة صوت، سلاح أبيض، مبلغ مالي قدره 22600 جنيه).

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وبسؤال المجني عليه قرر أنه إتصل بإحدى ربتي المنزل لمقابلتها بالشقة محل الواقعة وحضرت وبصحبتها ربة المنزل الأخرى، وأثناء تواجدهم بالشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة، وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وقاموا بتوثيقه وإستولوا منه على المبلغ المالى المضبوط وتم ضبط سيارة المتهمين مطموسة اللوحات ملك أحد المتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأنهم أتفقوا فيما بينهم على إستدراج المجنى عليه، وإدعاء أنهم رجال شرطة للإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وإنفاقها على تعاطيهم المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

