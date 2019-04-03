مصر | خلال حملة مكبرة.. شرطة البيئة تضبط 7 أطنان جمبري مجمد منتهي الصلاحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملة مكبرة.. شرطة البيئة تضبط 7 أطنان جمبري مجمد منتهي الصلاحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن الآتي:



- ضبط بائع متجول، سن 69، ومقيم بدائرة مركز شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزته كمية من الجمبري المجمد قدرها (1،970 طن) منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



- ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته كمية من "الجمبري المجمد " قدرها (4،965 طن) منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتم نتخاذ الإجراءات القانونية.

