أخبار مصر | محافظ القاهرة يشكر الجمعيات الأهلية لمساعدتها المحتاجين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشكر الجمعيات الأهلية لمساعدتها المحتاجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتابع "عبد العال" خلال حفل نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لتوزيع دراجات بخارية علي متحدي الإعاقة بحديقة الأزهر، الحفل جاء بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتضمن الحفل توزيع 35 دراجة بخارية بالإضافة إلي تجهيز 29 عروسة بواقع ثلاث أجهزة لكل منهم تحتوي علي غسالة وبوتجاز وثلاجة. وتابع "عبد العال" خلال حفل نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لتوزيع دراجات بخارية علي متحدي الإعاقة بحديقة الأزهر، الحفل جاء بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتضمن الحفل توزيع 35 دراجة بخارية بالإضافة إلي تجهيز 29 عروسة بواقع ثلاث أجهزة لكل منهم تحتوي علي غسالة وبوتجاز وثلاجة. وأوضح "محافظ القاهرة" ان مثل هذه المبادرات تظهر الترابط والتراحم وعظمة الشعب المصري المعروف عنه دائمًا بالعطاء. وحرص علي تقديم الشكر للجمعيات الاهلية لدعمها كافة الأنشطة الإنسانية، كما حرص علي تقديم التهنئة للشعب المصري لاقتراب ذكري عيد تحرير سيناء.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن حفل اليوم بتوزيع دراجات بخارية لمتحدي الإعاقة وأجهزة منزلية للعرائيس الغير قادرين، يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة المحتاجين وتوفير حياة كريمة لهم.