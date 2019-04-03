أخبار مصر | الأكاديمية المهنية للمعلمين تصدر 6 قرارات بشأن المنظومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية المهنية للمعلمين تصدر 6 قرارات بشأن المنظومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين قرارات هامة منذ قليل بشأن مستقبل المعلمين، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن هذه القرارات من خلال بيان صحفى وهم كالتالى:



أولا: البدء في وضع معايير اعتماد شهادة صلاحية مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد والحاليين.

ثانيا: إعادة تصنيف معايير اختيار المدربين والبرامج الجديدة التي تحتاجها المنظومة التعليمية.

ثالثا: تطوير المنظومة الخاصة باعتماد المدربين والمراجعين الخارجيين والحقائب التدريبية ومراكز تقديم الخدمة.

رابعا: البدء في تنفيذ برنامج الترقي لعدد ٨٠ ألف معلم مع تعديل آليات إصدار شهادة الصلاحية

خامسا: توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التعليم.

سادسا: اعتماد آليات تنفيذ تدريبات الترقي للعام 20182019.

