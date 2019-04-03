أخبار مصر | "شوقي" يناقش اقتراح إصدار شهادة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوقي" يناقش اقتراح إصدار شهادة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أمس الثلاثاء، وذلك؛ لعرض الحساب الختامي لها، وبحث بعض المقترحات الخاصة بالتدريب والترقي، ومنها مقترح آليات تنفيذ تدريبات الترقي للعام 2018/2019.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وشمل الحضور أيضًا، الدكتورة جيهان كمال رئيس المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وفايز نصر ممثلا عن الأزهر الشريف، والدكتورة ميرفت الديب أستاذ المناهج بجامعة بنها، والدكتورة ملك زعلوك أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والأستاذ صلاح عز الدين، القائم بعمل الأمين العام ومقرر المجلس.

وناقش الاجتماع تطوير المنظومة الخاصة باعتماد المدربين، ومقترح إصدار شهادة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد، ومقترح بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التعليم.

