أخبار مصر | بعد قليل.. ندوة لمحامي بورسعيد عن "التعديلات الدستورية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. ندوة لمحامي بورسعيد عن "التعديلات الدستورية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد، بعد قليل، بالتعاون مع نقابة الصيادلة، ندوة؛ لمناقشة التعديلات الدستورية، بقاعة المؤتمرات، بمقر النقابة في طرح البحر، تحت رعاية أحمد عبد النعيم، نقيب الفرعية، وعبد الوهاب قوطة نقيب الصيادلة ببورسعيد.

وأكدت حسناء السمبسكاني، عضو مجلس النقابة، أنه من المقرر أن يدير الندوة الدكتور محمد عبد النعيم، عميد حقوق بورسعيد، وذلك بحضور ممثلي النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمجتمعية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأشارت إلى أهمية مشاركة محامي بورسعيد وحضورهم الندوة؛ لإثراءها بآرائهم البناءة ومناقشتهم القانونية لهذه التعديلات.