أخبار مصر | تكريم 100 أم مثالية في احتفالية نقابة محامين المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم 100 أم مثالية في احتفالية نقابة محامين المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية، احتفالية لتكريم الأم المثالية، وذلك بنادي المحامين في شبين الكوم، تحت رعاية النقيب، خالد راشد، وحضور أعضاء المجلس الفرعي.

وقال علاء علام، عضو شباب النقابة، إن الاحتفالية شهدت تكريم 100 من أمهات وزوجات وأرامل المحامين من كل جزئيات النقابة، بحضور عدد كبير من المحامين وأسرهم، فى جو ملأه الود، والاحترام، والتقدير، اعترافا بفضل الأم في المجتمع.