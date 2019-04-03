أخبار مصر | تفاصيل افتتاح المعرض الطبي الدولي بحضور الوزراء والسفراء غدا

وبمشاركة 450 كيانا اقتصاديا وطبيا من تلك الدول، يعقبه تكريم لتلك الشخصيات، بتسليمهم درع يحمل شعار هذا الحدث العالمي، ثم جولة مفتوحة لتفقد أجنحة المعرض الأجنبية والمصرية للصناعات الطبية، يعقبها مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض الطبي الدولي التاسع عشر، وانطلاق المؤتمر العلمي الطبي بعد ذلك تحت عنوان "صحة وطن".

يناقش المؤتمر العلمي من خلال الخبراء والمتخصصين والأساتذة، الأمراض التي تقوم الدولة بمسحها حاليا من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، على رأسها الكبد، والسكر، والضغط، والتغذية العلاجية، إضافة إلى القلب، وأمراض الدم، والتحاليل الطبية، والخلايا الجذعية.

يشارك في افتتاح المؤتمر، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ودكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية ودكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد سيدات مصر، ود. ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، ود. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، وممثلي وزارة الصحة، وعدد من الجهات المعنية بالدولة.

كما يحضر الافتتاح سفراء الدول الأخرى المشاركة والملاحق الطبية والتجارية لتلك السفارات، وهي لدول أنجولا، بوركينا فاسو، الجابون، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، جورجيا، غانا، مالي، تنزانيا، زامبيا، نيجيريا، أثيوبيا، موزمبيق.