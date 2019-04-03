أخبار مصر | تداول 418 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 418 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة وتم تداول 7 آلاف طن بضائع و(418) شاحنة بضائع و(34) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (117) شاحنة و(18) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع و(301) شاحنة بضائع و(16) سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا مغادرة 3 سفن وهى امانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة ونما اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين الفيروز وستيلا دى مارى.

هذا وتعود القاطرة البحرية "جهاد2" للعمل بعد توقف دام عشر سنوات على التوالى حيث تم رفعها للإصلاح والصيانة عام 2009 وظلت حتى قرار تكهينها أوائل عام 2018 ولكن تدخل رئيس الهيئة بتاريخ 5/2018 ورفض قرار التكهين وتم اسناد أعمال الإصلاح والصيانة للشركة المصرية بتاريخ 6/2018 ليتم إنقاذ القاطرة ومنع ضياع ملايين من أموال الدولة من الإهدار وهى قيمة القاطرة بعد التراجع عن قرار التكهين وإنهاء أعمال الصيانة والإصلاح ورفع كفاءتها.