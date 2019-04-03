انت الان تتابع الوزير يسحب سيارات نواب رئيس السكة الحديد: «مش عزبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمر الفريق كامل الوزير وزير النقل، بسحب السيارات التابعة لهيئة السكك الحديدية والمخصصة لنواب رئيس الهيئة التسعة، والاكتفاء بسيارة واحدة لكل نائب، كما وجه بتوزيع "السعاة" الذين يعملون بمكاتب النواب إلى أماكن وإدارات أخرى للاستفادة منهم، والاكتفاء بساعٍ واحد فقط لكل نائب. وعلمت "التحرير"، أن "الوزير" سأل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، في اجتماعه الأخير مع قيادات الهيئة، عن حقيقة أسطول السيارات المخصص لنواب وقيادات الهيئة، فقال "رسلان" إن كل نائب مخصص له سيارتان أو ثلاث، فرد عليه: "عربية واحدة بس.. هي مش عزبة".

وطالب الوزير رئيس السكة الحديد بترشيد النفقات، وتحديد أوجه الإنفاق خلال الفترة المقبلة، كما وجه بضرورة إعادة هيكلة الموظفين وسد العجز في عدد من الإدارات. وشدد على وجود قيادات الهيئة على الأرصفة وداخل القطارات للاطمئنان على الخدمة المقدمة للراكب والعمل على تحسينها، وترك المكاتب والنزول فى جولات حقيقية