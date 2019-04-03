12 وحدة متنقلة.. تفاصيل الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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سرطان الثدي - صورة تعبيرية
أعلن برنامج "صباح البلد" الذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد" عن تفاصيل حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحا أن ذلك يتم من خلال 12 وحدة متنقلة تنتشر تباعا بالمحافظات من خلال جدول زمني محدد لكل سيارة مجهزة، على أن يتم تقديم خدمات البرنامج القومي لصحة المرأة سواء الكشف أو العلاج ستكون مجانية، كما بدأت وزارة الصحة بدأت في توزيع مطبوعات بهدف الدعاية للمشروع، قائلة إن لديها 14 مركزا لعلاج الأورام، وهناك إجراءات تتم لاستكمال ربط المستشفيات بمنظومة تبادل المعلومات عن بعد.
وهذه المنظومة يتم من خلالها نقل صور الأشعة والتقارير الطبية ومناظرة الحالات من خلال أكثر من 40 مستشفى، وقسم تقدم خدمات علاج الأورام، ومن بينها علاج سرطان الثدي، الذي تصل نسبة الإصابة به في مصر إلى 35 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة سنويا، أي ما يعادل ثلث حالات السرطان التي تصيب السيدات.الكشف المبكر عن سرطان
وهذه المنظومة يتم من خلالها نقل صور الأشعة والتقارير الطبية ومناظرة الحالات من خلال أكثر من 40 مستشفى، وقسم تقدم خدمات علاج الأورام، ومن بينها علاج سرطان الثدي، الذي تصل نسبة الإصابة به في مصر إلى 35 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة سنويا، أي ما يعادل ثلث حالات السرطان التي تصيب السيدات.
الكشف المبكر عن سرطان الثدي، هي أحدث المبادرات الرئاسية، التى قوبلت بترحيب كبير عقب الإعلان عنها، في مارس الماضي، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة عمل مسح طبي شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لخدمة عدد هائل من السيدات اللاتى يعانين من هذا المرض الخطير الذى أصبح يهدد حياة سيدات مصر. (التفاصيل)
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