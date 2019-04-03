انت الان تتابع السيسي يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية في مصر الجديدة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، الذي يزور مصر حاليا ضمن جولة زار خلالها تونس ويزور أيضا الأردن، ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء المباحثات. وكان جوتريتش قد التقى، أمس الثلاثاء، في القاهرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الخارجية وممثلي منظومة الأمم المتحدة في مصر، كما زار المتحف المصري الكبير.
ووصل جوتريتش، أمس الأوى الإثنين، إلى القاهرة لعقد مشاورات مع السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. وذكر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن جوتريتش كما سيلتقي طلابا جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة
ووصل جوتريتش، أمس الأوى الإثنين، إلى القاهرة لعقد مشاورات مع السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. وذكر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن جوتريتش كما سيلتقي طلابا جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة رؤاهم إلى أفعال. (التفاصيل)
ومنذ أيام، قال الأمين العام للأمم المتحدة، في خلال فعاليات القمة العربية الـ30، في تونس: "المنطقة العربية تسعى للسلم والاستقرار والأمم المتحدة تدعم هذه التطلعات، وعالمنا ممتن للثقافة العربية التي أثرت العالم كثيرا، وندعم تعزيز العمل العربي والوقوف أمام تحدياته في سوريا واليمن وفلسطين، وندعم وحدة وتكامل العالم العربي وخلق فرص العمل واحترام الحريات الفردية". (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.