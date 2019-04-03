انت الان تتابع السيسي يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية في مصر الجديدة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، الذي يزور مصر حاليا ضمن جولة زار خلالها تونس ويزور أيضا الأردن، ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء المباحثات. وكان جوتريتش قد التقى، أمس الثلاثاء، في القاهرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الخارجية وممثلي منظومة الأمم المتحدة في مصر، كما زار المتحف المصري الكبير.

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ووصل جوتريتش، أمس الأوى الإثنين، إلى القاهرة لعقد مشاورات مع السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. وذكر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن جوتريتش كما سيلتقي طلابا جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة