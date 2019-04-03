انت الان تتابع القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. وقال: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة المباركة التى كرم الله سبحانه بها نبي الأمة محمدا صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلا، متمنيا لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار".
وأضاف: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن أرضنا وقدسيتها وسلامتها وحماية شعبها العظيم وعقيدتهم بأن الدفاع عن أرض مصر وأمنها القومي واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء
وأضاف: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن أرضنا وقدسيتها وسلامتها وحماية شعبها العظيم وعقيدتهم بأن الدفاع عن أرض مصر وأمنها القومي واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء لتظل مصر وطنا آمنا مستقرا بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين يعتزون دوما بانتمائهم للعسكرية المصرية العريقة".
واختتم: "أعاد الله هذه الذكرى المباركة على سيادتكم بكل البركات. وكل عام وسيادتكم بخير".
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
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