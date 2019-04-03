شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يعلن انطلاق المهرجان الدولي للطلاب الوافدين 9 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، انطلاق المهرجان الدولي للطلاب الوافدين بمشاركة 46 دولة عربية وإفريقية في التاسع من إبريل الجاري.

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يتضمن المهرجان عرض أفلام وثائقية وعروضا فنية وفولكلور بواسطة الملحقيات الثقافية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية العلاقات والتعاون مع الشعوب العربية والإفريقية والآسيوية، وتحقيق التبادل الثقافي بين الطلاب.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن المهرجان يهدف إلى التعريف بدور الجامعة العلمي المتميز، والتبادل الثقافي الذي يعتبر إحدى أدوات القوى الناعمة والدبلوماسية الشعبية المؤثرة في تكوين صورة واقعية إيجابية، معلناً انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق المهرجان.

وأشار رئيس الجامعة إلى إقامة معرض على هامش المهرجان تحت عنوان «ملتقى الشعوب لإتاحة الفرصة للدول المشاركة بعرض أهم ملامحها الحضارية، بالإضافة إلى قيام الوفود المشاركة بجولة ميدانية في مجمعات الجامعة الثلاث.