شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون للجري في القصير بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، انطلاق ماراثون للجري، نظمه مركز دولفين لعلاج التوحد، بمشاركة عدد كبير من الشباب والتنفيذيين وأهالي مدينة القصير وممثلي القرى السياحية، حيث أطلق اللواء يوسف الشاهد إشارة بدء الماراثون بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.

وعقب نهاية الماراثون، سلم رئيس المدينة الجوائز والميداليات على الفائزين من أطفال التوحد الذين فازوا بالمراكز الأولى، وأبدى سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان، مؤكداً أن مدينة القصير لن تتوانى عن تقديم كافة المساعدات لأطفال التوحد، مشيرًا إلى أنه يحرص دائما على التواجد كل عام للمشاركة في هذا الحدث السنوى، مشيدا بجهود كافة المشاركين لإنجاح الماراثون.

وقال كمال الدين حسين، رئيس مجلس إدارة مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، إن الهدف من الاحتفال هو إدخال البهجة والفرحة على الأطفال داخل المركز، وكذلك التعرف على مرضى التوحد وكيفية التعامل معهم والأساليب الجديدة في علاجهم.