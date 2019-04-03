شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات «أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي «الثانوية التراكمية» إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن حتى يتم الحديث عن تأجيلها، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تُحدث حالة من البلبلة لدى الطلاب.

وأضاف الوزير أنه في حالة اتخاذ قرارات أو إجراءات جديدة سيتم إعلانها بمنتهي الشفافية وفي الوقت المناسب.