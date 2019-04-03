شكرا لقرائتكم خبر عن 18 سفارة تستعرض تراثها الثقافي والفني بالقرية الفرعونية 12 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض ما يقرب من 18 سفارة في مصر تراثها الثقافي والفني بالقرية الفرعونية، الجمعة 12 إبريل الجاري، بعد أن أعلنت عن إقامة معرض لمختلف السفارات الأجنبية في مصر، والذي يهدف إلى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، إلى جانب ربط وتعريف المصريين بثقافة الشعوب التي تأتي لزيارة مصر.

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وأكد مجدي الزيات، مدير القرية الفرعونية، أنه سيتم تقديم الجوائز لأفضل عرض فني أو تمثيلي يتم عرضه، إلى جانب جائزة لأفضل المأكولات والأزياء.

وقالت إنجي الفرماوي، إحدى المسؤولين عن تنظيم المعرض: إن السفارات التي تشارك في المعرض هي سفارات الهند، وماليزيا، وباكستان، وبيرو، واليمن، ونيبال وكازاخستان، وبوليفيا، والمجر، وسريلانكا، والصين، وكوريا، والصومال، وفلسطين، وتونس، واليابان، وفيتنام، وليبيا.

وأضافت أن المعرض يحاول تقديم صورة ذهنية عن ثقافة الشعوب من خلال التعرف على ثقافتهم في الملابس، وكذلك طبيعة المأكولات، التي تتنوع وتختلف بخلاف حضارة البلد وموقعه الجغرافي، إلي جانب مصنوعات تلك الدولة مثل الأواني، كما تشارك السفارات بتقديم عروض فنية وتمثيلية، مؤكدًة أن نشر ثقافة التعريف بالآخر هو أبرز الجسور التي يمكن أن تعبر منها السياحة إلى مصر، خاصة أن مصر بلد ساحر وصاحب حضارة عظيمة يعشقها الشرق والغرب.