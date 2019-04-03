- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف عاجل من رئيس جامعة قناة السويس بعد «حريق المستشفى الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد د. طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، لليوم الثاني على التوالي، الدور الثاني بالمستشفى الجامعي، والذي شهد حريقا، الثلاثاء، وقام بمعاينة ميدانية لمنطقة «المنور» التي انطلقت منها النيران.
وكلف «راشد» د. إلهام مدني، مدير المستشفى الجامعي، بمراجعة إجراءات التأمين والسلامة بشكل دوري على كافة أقسام المستشفى بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة بالجامعة وتقديم تقرير أسبوعي له، موجها الشكر لإدارة المستشفى لسرعة التدخل وإخلاء المستشفى فور تلقى بلاغ الحريق.
وقرر رئيس جامعة قناة السويس نقل 34 من المرضى وأطفال قسم الحضانات إلى المستشفى التخصصي التابع للمستشفى الجامعي بينهم 16 طفلا إلى قسم الحضانات بالمستشفى.
وأرجعت التحقيقات الأولية التي قام بها فريق من الجامعة أن يكون سبب الحريق سيجارة ألقى بها أحد المواطنين في مخلفات بـ«المنور».
فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة بالإسماعيلية عدم تلقى أي بلاغات حول إغلاق غرف عناية مركزة بالمستشفى الجامعي، وأن العمل منتظم بمختلف أقسام العناية المركزة بالمستشفى الجامعى والعام، مطالبا أهالى المرضى بالتحقق من أي معلومات من مصادرها الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف عاجل من رئيس جامعة قناة السويس بعد «حريق المستشفى الجامعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.