شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط 4209 مخالفة مرورية في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، شن حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4209 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، من بينها 1888 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن «الإدارة العامة للمرور وجهت حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.