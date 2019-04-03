شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج 200 طربة لمخدر الحشيش غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية من إحباط ترويج 200 طربة، لمخدر الحشيش كانت بحوزة عاطل بطريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي بمنطقة العامرية، فيما تمكن المتهم من الهرب. كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بقيام عاطل، مقيم بمنطقة العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 29 كيلوجراما، كانت بحوزة المتهم المذكور، والذي تمكن من الهرب حال تواجده بطريق «الإسكندرية- مطروح». فيما تم تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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