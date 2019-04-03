شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم ورشة عمل دولية لتقييم مبيدات الحشائش بمشاركة 50 خبيرا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية لإنتاج المبيدات والبذور، ورشة عمل يوم 9 إبريل الحالي، لطرح مشاكل مبيدات الحشائش في مصر وآليات تقييمها وقواعد التحكيم المتعلقة بتداول هذه المبيدات، وذلك على مدار يومين الأول للنظري والعملي والثاني يشمل زيارة حقلية لمحطة بحوث الإسماعيلية.

وقال الدكتور مصطفي عبدالستار أمين مساعد لجنة المبيدات، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يشارك في ورشة العمل 50 خبيرا من خبراء علوم الحشائش في مصر من الجامعات المصرية والمراكز العلمية والبحثية، بالإضافة إلى دعوة 3 خبراء أجانب دوليين من ألمانيا للإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بمبيدات الحشائش.

وأضاف عبدالستار أن الخبراء المشاركين سوف يبحثون بروتوكولات تقييم أنواع مخاليط المبيدات ونظم الخلط وصولا إلى مقاومة الحشائش للمبيدات وتأثير المبيدات على التربة، مشيرا إلى أن اليوم الثاني من أيام ورشة العمل يتضمن زيارة حقلية لإحدي المحطات البحثية بمدينة الإسماعيلية للتعرف على مشاكل تنفيذ برامج التقييم الحيوي لمبيدات الحشائش للوصول إلى أفضل النتائج.