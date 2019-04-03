شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تتابع انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر إبريل حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر إبريل على مدى ساعات اليوم وأشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس في يومها الثانى على التوالي حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء أمس- اليوم الثانى من إبريل الجارى- 941 ألف عملية صرف بإجمالي مليار و 252 مليون جنيه.

حيث سجلت ماكينات الصراف الآلي 528 ألف حالة بقيمة 590 مليون جنيه وتم تسجيل 21 ألف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 24 مليون جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 392 ألف حالة صرف قامت بصرف 638 مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل 2019 يوم الاثنين 1/4/2019 من جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها.

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