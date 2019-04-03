شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس معتدل.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الخميس، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «14- 24»، الإسكندرية «12– 20»، قنا «14 – 29»، الأقصر «14– 30»، أسوان «16– 31».
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: طقس الخميس معتدل.. والقاهرة 24 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.