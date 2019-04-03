شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. مؤتمر للصم والبكم بالشرقية لدعم التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق المؤتمر الأول لدعم التعديلات الدستورية، والذي يضم أكثر من 5000 من الصم وضعاف السمع، الجمعة، بمحافظة الشرقية- مركز شباب ديرب نجم، وذلك لشرح مدي استفادة هذه الفئة المهمة، وهم يقدرون بـ8 ملايين-، من مواد الدستور الجديدة الخاصة بهم، والتي راعى فيها الرئيس حقوقهم.

وستتم إقامة احتفالية بسيطة لهم وتوزيع بعض الهدايا على كورال التليفزيون من الأطفال متحدي الإعاقة، مع توفير أتوبيسات لنقل الحضور، وإعلان أماكن التجمع.

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية المجلس المصري للعمال والفلاحين والمرأة، وبرئاسة الدكتور حسام فودة ومرتضي رمضان، رئيس لجنة رجال الأعمال، ود. جمال السيد، رئيس لجنة التطوير، ود. راوية البدرخاني، رئيس لجنة المرأة.