شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا إلزام الشاحنات الحصول على تصريح مسبق أثناء خروجها لدولة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية أخر قرارات وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات بتنظيم أعمال النقل البرى للشاحنات والبرادات فى حالة خروجها إلى دولة أخرى وتكاليف الدراسة الفنية لاستخدامها شبكة الطرق المصرية. ونص القرار على الحظر عليها الخروج إلى دولة أخرى دون الحصول على تصريح مسبق من هيئة الطرق والكبارى وأدباء مقابل تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامها شبكة الطرق المصرية وتبلغ قيمة التصريح للرحلة الواحدة 100 جنيه والتصريح السنوى 500 جنيه شاملا ضريبة القيمة المضافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارا إلزام الشاحنات الحصول على تصريح مسبق أثناء خروجها لدولة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.