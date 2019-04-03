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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع نزع ملكية بعض الأراضى من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، تضمنت الموافقة على اعتبار مشروع نزع ملكية بعض قطع الأراضى بالجيزة والدقى والمقام عليها ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم- جامعة حلوان من أعمال المنفعة العامة.
وتضمنت القرارات إخراج كلا المسطح البالغ مساحته 5 قراريط و21 سهما بناحية الشهابية بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ والمسطح البالغ مساحته 4 أفدنة وقيراطين و6 أسهم بمركز أدفو بأسوان من عداد الأراضى الأثرية.
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