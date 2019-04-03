شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف مليار و 252 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر إبريل، واستعرضت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص، لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم، لافته إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس فى يومها الثانى على التوالى حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء أمس اليوم الثانى من إبريل الجارى 941 ألف عملية صرف بإجمالى مليار و 252 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 528 ألف حالة بقيمة 590 مليون جنيه وتم تسجيل 21 ألف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 24 مليون جنيه بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومى والعام والخاص 392 ألف حالة صرف قامت بصرف 638 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل 2019 يوم الإثنين 1/4/2019 من جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها.