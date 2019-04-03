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بدء رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق ومناطق الخدمات بأكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم البدء فى رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات، والمناطق الشاغرة بالمدينة، وتقدر بحوالى أكثر من  5 ملايين متر مكعب.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه وقع بروتوكولاً مع وزارة الإنتاج الحربى، بالتنسيق مع شئون البيئة، لرفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات، والمناطق الشاغرة بالمدينة، وذلك فى إطار توفير بيئة نظيفة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.​

 

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