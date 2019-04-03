شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوزع 35 دراجة بخارية على متحدى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، 35 دراجة بخارية مجهزة لمتحدى الإعاقة وذلك خلال الحفل الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بحديقة الأزهر.

وأكد عبد العال حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هذه هى الدفعة الثانية خلال العام.



وأكد عبد العال أن ذلك يأتى ضمن تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.