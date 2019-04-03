شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لتأجيل امتحانات طلاب أولى ثانوى لحين انتهاء امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وقالت الوزارة إن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن، حتى يتم الحديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة، فيما يتم نشره، وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة اتخاذ قرارات أو إجراءات جديدة سيتم إعلانها بمنتهي الشفافية وفِي الوقت المناسب.
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