شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى يقوم حالياً بزيارة لمصر ضمن جولة زار خلالها تونس ويزور أيضا الأردن. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكرى وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء المباحثات.

كان جوتيريش قد التقى أمس فى القاهرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الخارجية وممثلى منظومة الأمم المتحدة فى مصر، كما زار المتحف المصرى الكبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.